Азербайджанец из Новодвинска, оскорбивший титульную нацию, ответит в суде

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 56-летнего уроженца Азербайджанской ССР- гражданина РФ в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение в обществе ненависти, вражды и унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, совершенные публично).

По версии следствия, 22 декабря 2017 года на территории Новодвинского городского рынка обвиняемый в присутствии покупателей и работников рынка высказал фразы экстремистской направленности в отношении лиц славянской национальности.

В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области и ОМВД России «Приморский».