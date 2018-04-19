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Азербайджанец из Новодвинска, оскорбивший титульную нацию, ответит в суде

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 56-летнего уроженца Азербайджанской ССР- гражданина РФ в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ  (действия, направленные на возбуждение в обществе ненависти, вражды и унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, совершенные публично).

По версии следствия, 22 декабря 2017 года на территории Новодвинского городского рынка обвиняемый в присутствии покупателей и работников рынка высказал фразы экстремистской направленности  в отношении лиц славянской национальности.

В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области и ОМВД России «Приморский».

17 июль 09:02 | : Происшествия

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