Лесозаготовки Архангельской области: Чёрная дыра для налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

По версии следствия, генеральный директор общества, основным видом деятельности которого является лесозаготовка и лесопереработка, включил в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации по налогу на прибыль за 2012 и 2013 годы заведомо ложные сведения о понесенных предприятием убытках за предыдущие налоговые периоды, об объемах заготовленной древесины, а также о размере дохода, полученного по сделкам. В результате указанных действий подозреваемый уклонился от уплаты налога на прибыль и на добавленную стоимость на сумму более 20 млн рублей, причинив своими действиями ущерб бюджетной системе РФ на указанную сумму.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.