По Архангельску шляется бесхозный лось. Что ждет Аллею славы?

Лесной житель гуляет по самому центру областной столицы – его засекли в районе улица Поморская.

Это событие взволновало ряд изданий из других регионов (у них-то по улицам одни кошки бегают), в частности рязанский портал 7 info.

Впрочем, в сообщении есть подозрительная фраза – замечен сразу в нескольких местах. Если одновременно замечен, то это весомый повод обратиться к наркологу.

Как бы там ни было, наблюдатели советуют внимательнее следить за только что высаженной Аллей славы. Ведь сожрет, животное…