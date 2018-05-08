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По Архангельску шляется бесхозный лось. Что ждет Аллею славы?

Лесной житель гуляет по самому центру областной столицы – его засекли в районе улица Поморская.

Это событие взволновало ряд изданий из других регионов (у них-то по улицам одни кошки бегают), в частности рязанский портал 7 info.

Впрочем, в сообщении есть подозрительная фраза – замечен сразу в нескольких местах. Если одновременно замечен, то это весомый повод обратиться к наркологу.

Как бы там ни было, наблюдатели советуют внимательнее следить за только что высаженной Аллей славы. Ведь сожрет, животное…

25 июнь 11:02 | : Происшествия

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