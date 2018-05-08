Кровавый Сульфат. Полиция два года искала убийцу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 20-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

5 октября 2016 года ночью в больнице скончался 25-летний мужчина, который был доставлен с тупой закрытой травмой головы и следами побоев от дома на улице Красных Маршалов в городе Архангельске.

Длительное время указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым. Благодаря совместной работе следователей Следственного комитета РФ и сотрудников УМВД России по г.Архангельску в апреле текущего года по подозрению в избиении потерпевшего задержан 20-летний житель Сульфата.

Следствием установлено, что в ночь на 5 октября 2016 года на улице в Северном округе города Архангельска обвиняемый на почве личной неприязни нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу потерпевшего. Через несколько часов потерпевший почувствовал себя плохо, его госпитализировали в больницу, где он скончался от полученных травм.

В ходе допроса обвиняемый частично признал свою вину. Он пояснил следователю, что нанес потерпевшему несколько ударов кулаками по телу, от которых последний упал и ударился головой об асфальт.