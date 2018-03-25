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Следите за детьми! В Коряжме отдал богу душу несовершеннолетний токсикоман

Вчера вечером во дворе жилого дома в городе Коряжме обнаружено тело 16-летнего подростка. По предварительным данным, пострадавший   отравился парами химического вещества. По данному  факту Коряжемским межрайонным следственным отделом Следственного управления  Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу  проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия, а также причина смерти подростка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Расследование происшествий с участием несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений деятельности следственных органов Следственного комитета РФ. В этой связи в ходе доследственной проверки будут исследованы все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, из-за которых стало возможно данное происшествие.

  Вместе с тем, Следственное управление обращает внимание взрослых, в первую очередь родителей, на необходимость принимать активное участие в воспитании подрастающего поколения, не оставляя досуг несовершеннолетних без должного внимания.

07 июнь 10:28 | : Происшествия

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