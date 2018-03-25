Вглядитесь в эти лица. В Котласе отловили банду мошенников

В городе Котлас в ходе проведения специальной операции сотрудниками межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Архангельской области при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержан еще один предполагаемый участник группы лиц, подозреваемых в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Напомним, что двое злоумышленников были арестованы в конце прошлого года. По предварительным данным, путем обмана и злоупотребления доверием они приобретали право собственности на чужое имущество. Представляясь риэлторами, под различными предлогами подозреваемые убеждали граждан подписывать договоры купли-продажи, в результате оставляя потерпевших и без жилья, и без денежных средств. В качестве клиентов подбирали лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также имеющих задолженность по коммунальным платежам.

В настоящее время установлено двадцать эпизодов противоправной деятельности, предварительный ущерб – порядка десяти миллионов рублей. Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), находится в производстве следственного отдела ОМВД России «Котласский».

Также в совершении противоправных действий подозревается супруга одного из задержанных.

Граждан, также пострадавших от действий данных лиц, просят обращаться в полицию по телефонам: 8 (81837) 2-28-22, 2-11-99. Конфиденциальность гарантируется.