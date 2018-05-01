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Дело о наркоте. Архангельского оперуполномоченного не купишь!

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий,  в значительном размере), а также его матери по ч.2 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

 

По версии следствия, 28 мая 2018 года вечером 21-летнего мужчину доставили в УМВД России по г.Архангельску по подозрению в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства. Мать подозреваемого,  действуя в интересах и по поручению сына, передала взятку в размере 100 тысяч рублей старшему оперуполномоченному отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г.Архангельску, который отказался от незаконного денежного вознаграждения и сообщил о данном факте руководству.

 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

 

Подозреваемые во взяточничестве дали признательные показания.

31 май 09:17 | : Происшествия

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