Дело о наркоте. Архангельского оперуполномоченного не купишь!

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, в значительном размере), а также его матери по ч.2 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

По версии следствия, 28 мая 2018 года вечером 21-летнего мужчину доставили в УМВД России по г.Архангельску по подозрению в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства. Мать подозреваемого, действуя в интересах и по поручению сына, передала взятку в размере 100 тысяч рублей старшему оперуполномоченному отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г.Архангельску, который отказался от незаконного денежного вознаграждения и сообщил о данном факте руководству.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Подозреваемые во взяточничестве дали признательные показания.