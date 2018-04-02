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«Спьяну я такая непредсказуемая». Жительницы Архангельска опять лупят полицейских почем зря

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней жительницы областного центра, подозреваемой  в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 14 апреля 2018 года в ночное время сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Архангельску прибыли по вызову подозреваемой в один из ресторанов областного центра, расположенный на проспекте Обводный канал. Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, хотела провести время в увеселительном заведении, но ее не пропустили в зал в связи  отсутствием свободных столов. Во время ожидания прибытия сотрудников правоохранительных органов между подозреваемой и администрацией ресторана продолжился конфликт, в процессе которого женщина оскорбила сотрудников заведения. Прибывший наряд полиции предложил подозреваемой проследовать в отдел внутренних дел для разбирательства. Подозреваемая, желая воспрепятствовать законным действиям представителя власти, несколько раз ударила ногой инспектора ППС, причинив тому физическую боль. После произошедшего подозреваемую доставили в отдел внутренних дел для разбирательства.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, производится сбор доказательственной базы.

В ходе допроса подозреваемая дала признательные показания и объяснила свои действия алкогольным опьянением.

(на фото: хорошо, что Синтия Ротрок проживает в другом городе ангелов)

16 май 11:23 | : Происшествия

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