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Новейшая история О. Юная архангелогородка погибла в Америке от секса и наркотиков

Ольга Лангиль не так давно перебралась в США из Архангельска, чтобы построить карьеру модели… однако пошла не по той дорожке.

Она познакомилась в спорт-баре с 41-летним травматологом Нэвэлом Парихом. После беседы и пары напитков пара решила продолжить общение у врача дома.

В квартире Парих предложил молодой модели несколько видов наркотиков, и девушка решила принять их все сразу. После близости девушка заснула, однако утром разбудить ее уже не получилось.

Как утверждает американская пресса, в организме погибшей модели нашли следы опиоидного анальгетика фентанила, кокаина, аптечного наркотика ксанакса и экстази. Также запрещенные вещества были обнаружены при обыске в квартире врача-совратителя.

11 май 10:07 | : Происшествия / Скандалы

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