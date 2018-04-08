Из-за таких горят торговые центры! Сотрудник архангельского МЧС получил 8 лет за шахер-махер

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему сотруднику отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Архангельска Главного управления МЧС России по Архангельской области. Он признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.ч.1, 2 и 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток, в том числе в особо крупном и значительном размерах, группой лиц по предварительному сговору).

Следствием установлено, что в 2016 году обвиняемым и его коллегой, в отношении которого 13.03.2018 г. вынесен обвинительный приговор по ч. 6 ст. 290 УК РФ, выявлены нарушения требований пожарной безопасности в высшем учебном заведении областного центра, которые те предложили устранить путем производства расчёта пожарных рисков через аффилированного обвиняемым индивидуального предпринимателя.

В последующем руководство учреждения высшего профессионального образования было вынуждено заключить с аффилированным ранее осужденному соучастнику лицом гражданско-правовые договоры по расчету пожарных рисков на сумму взятки для придания ей законного вида, а обвиняемые получили через посредника первую часть взятки в сумме 300 тысяч рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, обвиняемый, в 2015 и 2016 годах потребовал от своего ранее осужденного подчиненного сотрудника, передать ему взятки в виде денег на общую сумму 100 тысяч рублей, за принятие расчетов пожарных рисков по помещениям торгового центра, расположенного в Соломбальском округе города Архангельска, и частного детского сада в областном центре, выполненных родственником последнего, на что подчиненный сотрудник ГУ МЧС России по Архангельской области вынужден был согласиться, желая обеспечить свое беспрепятственное прохождение службы и одновременно помочь своему родственнику в дальнейшем развитии бизнеса.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области.

Приговором Соломбальского районного суда г. Архангельска обвиняемому по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 3 месяца со штрафом в размере 3, 5 млн. рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 3 года.