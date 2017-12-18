Следить за базаром. В Северодвинске еще одного интернет-экстремиста взяли за хобот

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего северодвинца по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение в обществе ненависти и вражды по признакам расы, национальности и происхождения, совершенные публично, с использованием сети Интернет).

По версии следствия, пользователь сети Интернет в 2016 году с персонального компьютера разместил в публичной группе в социальной сети комментарии, в которых содержатся унизительные характеристики и отрицательные эмоциональные оценки ряда национальных и расовых групп.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и специализированным подразделением УМВД России по Архангельской области.