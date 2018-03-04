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Духота в администрации Котласского района. Наблюдатели стали сомневаться в условном сроке для Светланы Бральниной

Бывшая глава Котласского р-на Светлана Бральнина-Бачурихина пойдет под суд по 19 эпизодам мошенничества, а также по обвинению в преступлениях коррупционного свойства.

Примеры:

- в 2013-2014 и 2016 годах лично и через посредника получила две взятки в размере 750 тысяч и 880 тысяч рублей от представителей фирм за покровительство при заключении и оплате муниципальных контрактов и договоров;

- присвоила денежную премию сотрудницы, которую та получила и по требованию главы передала ей.   

Подсудимая вину не признает и на сотрудничество со следствием не идет.

Ранее наблюдатели прогнозировали, что Светлана может отделаться условным сроком… теперь они в таком исходе сомневаются.

 Симптоматично, что следствие внесло представление в комиссию по противодействию коррупции при администрации Котласского района для устранения обстоятельств, которые способствовали совершению преступления. 

Проветривать там надо чаще, что ли?..

26 апрель 12:51 | : Происшествия

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