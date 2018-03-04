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Очередной полковник-миллионер. Бывший архангельский фсбешник накосячил в Самарской области

Интернет-агрегатор 63.ru сообщает об аресте в Самаре бывшего архангельского фсбешника Сергея Гудованого, переведенного в другой регион на должность замначальника службы экономической безопасности УФСБ России по Самарской области.

Со своим подельником из того же ведомства Павлом Чермашенцевым они подозреваются в серьезном коррупционном преступлении.

По версии следствия, сотрудники регионального управления ФСБ получили свыше 2,5 миллиона рублей от руководства коммерческой фирмы. В ответ за вознаграждение начальство просило закрыть глаза на нарушения в деятельности принадлежащих им перевалочных баз нефти на территории Самарской области. Деньги перевели через банк на счета подконтрольной организации.

Интересно, что при обыске у одного из силовиков обнаружена не только огромная сумма денег (почти сто миллионов рублей), но и оружие с боеприпасами.

Наблюдатели искренне поздравляют Архангельское региональное УФСБ с тем, что оно так вовремя избавилось от оборотня в погонах.

25 апрель 12:11 | : Происшествия

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