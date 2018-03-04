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Иванов... но не поэт. В Москве задержан вельский олигарх

Как стало известно нашим коллегам по Ассоциации «Вольное дело» из ИА «Эхо севера», в Москве сотрудниками спецслужб задержан некто Александр Иванов (не путать с известным московским поэтом-сатириком.

Это вельский Иванов известен как один из совладельцев Вельской птицефабрики, чья печальная судьба до сих пор наводит на размышления (и подозрения). Перефразируя известного политического деятель – нет птицефабрики, нет проблем у ее владельцев… хотя тогда без работы остались более 700 человек.

Впрочем, по информации коллег, нынешнее задержание Иванова проводилось в рамках уголовного дела о хищении 2 миллиардов рублей у одного из системообразующих банков.

Однако наблюдатели предрекают целую волну сенсационных разоблачений, часть из которых будет связана с агропромом Вельского р-на Архангельской области.

(на фото: ночной пожар на Вельской птицефабрике)

23 апрель 16:45 | : Происшествия

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