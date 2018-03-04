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37 миллионов задолжность в бюджет! Арбитражный суд подтвердил несостоятельность «Вельского Анкома».

Увы, бывают в журналистской практике случаи, когда твоя же правота не приносит морального удовлетворения. Вот как сейчас, ведь разговор идёт о продовольственной безопасности родного региона, о судьбе градообразующего предприятия, дающего работу полторы сотни жителей не самого богатого района Архангельской области, и так сотрясаемого последнее время политическими катаклизмами. Да-да, речь о Вельске.

В материале от 12 января этого года ваш покорный слуга писал в материале «От птицефабрики до «Анкома». Что происходит в агропроме «Вельского района?» о том, что упомянутое акционерное общество в долгах, как в шелках, что есть данные о манипуляциях его менеджмента с выплатой налогов, что это предприятие вполне может повторить печальную судьбу местной птицефабрики, одномоментно сгоревшей до состояния восстановлению не подлежит.

Вот выдержка из той моей статьи: Так вот, как стало известно нашей редакции из собственных источников, в конце 2017 г. по собранным материалам местных силовиков государство недополучило налогов от АО «Вельский Анком» на сумму около 28 миллионов рублей. Данный факт уже подтвердила Вельская налоговая инспекция и предъявила соответственные требования. Данный факт явился следствием работы предприятия через фирмы однодневки, зарегистрированные г. Санкт-Петербурге и выводе сырья-молока из Архангельской области (за которое, кстати, получают неплохие северные дотации именно от Администрации Архангельской области) через серые схемы с целью «отмыва маржи» с учетом предоставленных дотаций.

      По нашей информации по данным фирмам однодневкам в ОВД Вельского района были возбуждены уголовные дела и направлены по территориальности для расследования по месту регистрации этих однодневок в г. Санкт-Петербург. После проведения расследований в г. Санкт-Петербурге   дела были приостановлены в виду не установления лица подлежащего привлечению к ответственности (руководителя компании)  и ее местонахождения. Вот такой получился «фантом»!

Потом в одной из соцсетей под этим материалом появилась отповедь от неизвестного мне пользователя, который корил автора – зачем, де, Черток пишет с чужих слов… приехал бы сам в Вельск, поговорил с руководством «Анкома», с народом… Приехать самому для меня проблематично (постоянные читатели в курсе). Да и разговоры, особенно заинтересованных людей, это одно. А вот официальные документы – другое.

В данном случае у меня на руках копия определения Арбитражного суда Архангельской области. Которое подтверждает, что Акционерное общество «Вельский Анком» зарегистрировано по адресу Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.25, корп. 1, литер Л, пом. 1Н, каб. 23. Куда, можно предположить, и уплывают доходы от деятельности «Вельского Анкома».

Но это так, штришок к общему портрету. А вот конкретика. В вышеупомянутом определении стоят цифры штрафа за неполную уплату сумм налогов: по налогу на добавленную стоимость – 2 665 850 рублей, по налогу на прибыль – 179 710 руб.

Кроме этого, «Вельскому Анкому» предложено уплатить в бюджет НДС – 26 658 504 руб., налог на прибыль - 1 797 103 руб., пени по НДС – 5 598 704 руб. 32 коп., пени по налогам на прибыль – 152 755 руб. 22 коп.

Путём простого арифметического действия (сложения в столбик) получаем, что данный производитель молочной продукции задолжал в бюджет 36 млн. 872 тыс. 916 рублей (копейки я не считаю). Не банк, не нефтяная корпорация… просто нет слов.

В конце документа АО «Вельский Анком» предложено до 8 мая 2018 года устранить обстоятельства, иначе… не трудно догадаться.

То есть, анонс развития событий, который мы предрекали в предыдущей статье - «Пока налоговая инспекция разбирается в налоговых нарушениях предприятия, пока будут вестись процедуры обжалования и арбитражных судов, пройдет не менее полугода. За это время, как показывает обычная юридическая практика, основные активы предприятия успеют вывести (примерно так, говорят, было и с Вельской птицефабрикой) через упомянутые фирмы-однодневки, а далее по накатанной схеме банкротить предприятие и выставлять потом на продажу» - оправдывается на все 100%. 

Допускаю, незнакомый мне автор из соцсети будет доказывать, что арбитражный судья Чурова А.А. сводила неизвестные нам счёты с «Вельским Анкомом»… но именно в эту версию почему-то не верится.

А верится в то, чем я и заканчивал свою предыдущую статью – «Вельский Анком» получит сомнительную славу недобросовестного предпринимателя, и это не замедлит сказаться на престиже самого Вельска. Местным же фермерским и крестьянским хозяйствам не останется ничего другого, как поставлять молоко в соседнюю Вологодскую область, благо, недалеко.

Печально, но факт.

Наша редакция и дальше будет отслеживать развитие столь интересных событий в небольшом Вельском «государстве», касающихся не только «Вельского Анкома». 

Леонид Черток

 

 

 

20 апрель 13:10 | : Скандалы / Деньги

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