Опасно для здоровья. В Архангельске закрываются все батутные центры

Это развлечение, покорившее сердца многих маленьких архангелогородцев и даже некоторых родителей, оказалось опасным для здоровья.

В декабре прошлого года уже было возбуждено уголовное дело против владельца батутного зала в ТРК «Сафари» из-за травмы, полученной во время развлечения.

Впрочем, родители отмечают, что в таких залах обычно присутствуют опытные инструкторы.

Пока новость о закрытии распространяется по соцсетям и батутным группам в интернете (развлечение стало культовым), и региональный Роспотребнадзор не спешит с комментариями.

По сведениям, полученным из собственных источников, батутные центры закроются по всему Архангельску… до выяснения всех обстоятельств и исправления недостатков в конструкции и обслуживании.