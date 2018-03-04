Архангельская область: Эпидемия какая-то - еще один полицейский чин попался на взятке

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на основании материалов оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области, при содействии подразделения собственной безопасности УМВД России по Архангельской области, возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника УЭБиПК УМВД России по Архангельской области по признакам состава преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере с вымогательством взятки), а также в отношении двух бывших сотрудников правоохранительных органов – представителей коммерческой организации по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.291 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

По версии следствия, с января 2018 года УЭБиПК УМВД России по Архангельской области проводилась оперативная проверка деятельности ряда предприятий лесопромышленного комплекса, в ходе которой сделки, осуществляемые данными компаниями, были ограничены. Заместитель начальника УЭБиПК УМВД России по Архангельской области, при посредничестве бывших коллег, обратился к руководству коммерческой организации с предложением за взятку в виде денег в сумме 3 миллиона рублей предоставить информацию о ходе проверки, угрожая при этом в случае отказа продолжить ограничение сделок. Осознавая, что данные ограничения приведут к существенным убыткам и даже банкротству предприятия, руководство вынуждено было согласиться на дачу взятки должностному лицу. После чего, при посредничестве двух других подозреваемых, указанная сумма была передана.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ (по подозрению в совершении преступления).

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Архангельской области, в настоящее время указанный сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. Если его вина будет доказана, он будет незамедлительно уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.

Следствие ведет отдел расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.