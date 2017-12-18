Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дело Светланы Бральниной уходит в суд. Наблюдатели предрекают "условно"

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению бывшей главы муниципального образования «Котласский муниципальный район» Светланы Бральниной-Бачурихиной в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (два эпизода получения должностным лицом лично и через посредника взятки в виде денег за общее покровительство по службе, совершенного главой органа местного самоуправления, в крупном размере), ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и ст. 159 УК РФ (19 эпизодов мошенничества, в том числе совершенного с использованием лицом своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах).

По версии следствия, обвиняемая в 2013-2014 годах и в 2016 году получила лично и через посредника две взятки в размерах 750 тысяч рублей и 880 тысяч рублей от представителей коммерческих организаций за общее покровительство при заключении и оплате муниципальным образованием муниципальных контрактов и договоров.

Также бывшая глава обвиняется в присвоении денежной премии, которую получила и по требованию главы передала ей сотрудница, находившаяся у нее в подчинении.

Она же в период с 2012 года по 2017 год, используя доверительные отношения, свое служебное положение и авторитет должностного лица муниципального образования, убедила граждан, предпринимателей и руководителей юридических лиц передать ей в долг денежные средства на общую сумму более 5 миллионов рублей, при этом обязательства по возврату долгов исполнять не собиралась и деньги потерпевшим в большей части не вернула.

Уголовные дела возбуждены на основании материалов, представленных Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области.

В отношении подследственной избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В ходе допроса в качестве обвиняемой она свою вину не признала.

По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. Обвиняемая вместе с защитником ознакомилась с материалами уголовного дела, которое в ближайшее время будет направлено прокурору с обвинительным заключением для принятия решения в пределах компетенции.

Часть наблюдателей прогнозируют приговор по этому делу с условным сроком… уж слишком много подсудимая знает.

Напомним, что подследственная Бральнина заранее (до приговора суда) написала отречение от должности главы района, ее место заняла… снова женщина.  

06 апрель 09:09 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Митинг в Вельске в поддержку действующего главы города Игоря Рогозина (ВИДЕО)
За кого голосуют собачки? «Сказки бабушки Галины», выпуск 34
"Сказки бабушки Галины", выпуск 33. Женщины, с ананасом вас!
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2018 (56)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20