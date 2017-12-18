Дело Светланы Бральниной уходит в суд. Наблюдатели предрекают "условно"

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению бывшей главы муниципального образования «Котласский муниципальный район» Светланы Бральниной-Бачурихиной в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (два эпизода получения должностным лицом лично и через посредника взятки в виде денег за общее покровительство по службе, совершенного главой органа местного самоуправления, в крупном размере), ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и ст. 159 УК РФ (19 эпизодов мошенничества, в том числе совершенного с использованием лицом своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах).

По версии следствия, обвиняемая в 2013-2014 годах и в 2016 году получила лично и через посредника две взятки в размерах 750 тысяч рублей и 880 тысяч рублей от представителей коммерческих организаций за общее покровительство при заключении и оплате муниципальным образованием муниципальных контрактов и договоров.

Также бывшая глава обвиняется в присвоении денежной премии, которую получила и по требованию главы передала ей сотрудница, находившаяся у нее в подчинении.

Она же в период с 2012 года по 2017 год, используя доверительные отношения, свое служебное положение и авторитет должностного лица муниципального образования, убедила граждан, предпринимателей и руководителей юридических лиц передать ей в долг денежные средства на общую сумму более 5 миллионов рублей, при этом обязательства по возврату долгов исполнять не собиралась и деньги потерпевшим в большей части не вернула.

Уголовные дела возбуждены на основании материалов, представленных Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области.

В отношении подследственной избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В ходе допроса в качестве обвиняемой она свою вину не признала.

По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. Обвиняемая вместе с защитником ознакомилась с материалами уголовного дела, которое в ближайшее время будет направлено прокурору с обвинительным заключением для принятия решения в пределах компетенции.

Часть наблюдателей прогнозируют приговор по этому делу с условным сроком… уж слишком много подсудимая знает.

Напомним, что подследственная Бральнина заранее (до приговора суда) написала отречение от должности главы района, ее место заняла… снова женщина.