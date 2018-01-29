Архангелогородцы, узнайте мошенницу

На минувшей неделе в полицию обратились две жительницы Архангельска. Потерпевшие сообщили, что стали жертвами обмана – неизвестная женщина под предлогом снятия порчи похитила у них ювелирные украшения и денежные средства.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая в совершении противоправных действий была установлена и задержана.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. У сотрудников полиции есть основания полагать, что пострадавших от противоправной деятельности злоумышленницы может быть больше.

Если Вы или ваши родственники стали жертвой обмана со стороны данной гражданки, просьба обратиться в органы внутренних дел по телефонам: (8 8182) 21-93-76, 65-48-64. Конфиденциальность гарантируется.