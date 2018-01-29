Возмездие? Основатель МММ Сергей Мавроди скончался буквально на улице

Об этом сообщает «Эхо Москвы».
Смерть настигла долларового миллиардера (в прошлом) буквально на улице. Сергей Мавроди был госпитализирован накануне с автобусной остановки на улице Поликарпова. Он жаловался на слабость и боли в сердце. Скорую вызвал случайный прохожий.
Впрочем, другие источники утверждают, что Мавроди госпитализировали из квартиры на Комсомольском проспекте.
Бизнесмен было доставлен в 67-ю горбольницу. Спасти его не удалось.
Напомним, основатель МММ известен как самый крупный мошенник периода первого накопления капитала. Его финансовая пирамида была не первой на постсоветском пространстве… но самой масштабной и информационно раскрученной.
После ее обвала Мавроди успел посидеть и в Госдуме, и в тюрьме. После освобождения пытался заняться чем-то похожим, но без прежнего успеха. Ему посвящены фильмы и книги…