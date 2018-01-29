Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Возмездие? Основатель МММ Сергей Мавроди скончался буквально на улице

Об этом сообщает «Эхо Москвы».

Смерть настигла долларового миллиардера (в прошлом) буквально на улице. Сергей Мавроди был госпитализирован накануне с автобусной остановки на улице Поликарпова. Он жаловался на слабость и боли в сердце. Скорую вызвал случайный прохожий.

Впрочем, другие источники утверждают, что Мавроди госпитализировали из  квартиры на Комсомольском проспекте.

Бизнесмен было доставлен в 67-ю горбольницу. Спасти его не удалось.

Напомним, основатель МММ известен как самый крупный мошенник периода первого накопления капитала. Его финансовая пирамида была не первой на постсоветском пространстве… но самой масштабной и информационно раскрученной.

После ее обвала Мавроди успел посидеть и в Госдуме, и в тюрьме. После освобождения пытался заняться чем-то похожим, но без прежнего успеха. Ему посвящены фильмы и книги…

26 март 14:12 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Сказки бабушки Галины", выпуск 33. Женщины, с ананасом вас!
«Сказки бабушки Галины», выпуск 32-й. Поезд "Архангельск-Москва" - тринадцать лет спустя
«Сказки бабушки Галины», выпуск 31-й. Газета «Архангельск» учит падать мягко
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2018 (201)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)


Деньги


все материалы
«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20