Игорь Орлов: "Мы все скорбим". Торговые центры Архангельска ожидают масштабные проверки

«Произошла страшная трагедия, в которой погибли и дети, и взрослые. Это огромное горе для родных и близких. Мы все скорбим…» - выразил свои чувства губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

В дополнении к словам соболезнования глава региона подчеркнул, что случившееся в торгово-развлекательном центре столицы Кузбасса требует всестороннего и глубокого анализа по части соблюдения правил безопасности.

Игорь Орлов: «Федеральным правительством будет обозначен комплекс мер, и на региональном уровне также необходимо провести работу с собственниками и арендаторами торгово-развлекательных центров».

В связи с вышесказанным, наблюдатели полагают, что и аналогичным предприятиям региона стоит готовится к масштабным проверкам. Торгово-развлекательные центры в последние года стали любимом местом отдыха и развлечения горожан (особенно в морозную погоду), а игровые площадки для детей также размещены на верхних этажах зданий.

Напомним, возгорание в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошло в воскресенье 25 марта. Число погибших до настоящего момента постоянно растет, многие посетители ТРЦ находятся в списке пропавших.

Особо отметим, что губернатор Кузбасса Аман Тулеев вчера так и не прибыл к месту трагедии сославшись на то, что «его кортеж не хотел мешать спецмашинам МЧС» (а поскромнее ездить уже не по чину?!).