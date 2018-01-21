Оборзевший северодвинец обидел сотрудника Росгвардии

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 45-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

По версии следствия, 10 января 2018 года вечером сотрудники Северодвинского филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Архангельской области» по вызову прибыли в бар, расположенный на улице Полярной в городе Северодвинске, в котором подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок. Мужчина, желая избежать правового разбирательства и отомстить за законные действия представителя власти, высказал в адрес сотрудника Росгвардии оскорбления,унизив тем самым его честь и достоинство. Противоправные действия подозреваемого пресекли и доставили его в отдел полиции для разбирательства.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и объяснил свои действия алкогольным опьянением.

Дело принято к производству следственным отделом по городу Северодвинск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.