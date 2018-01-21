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На мели. Иностранный сухогруз не может покинуть гостеприимный Архангельск

Случилось это на выходе из порта Архангельск при проводке либерийского сухогруза «Harriet» местным ледоколом «Капитан Косолапов» в ночь на 14 марта. Такую информацию предоставило издание «Правда севера».

Сухогруз шёл с 20 тысячами тонн каменного угля под флагом Либерии (порт приписки – её столица Монровия). Примерно в 4:00 утра в районе острова Мудьюг из-за обесточивания ледокола дальнейшее движение теплохода стало невозможно. Ледовым полем его сместило за левую кромку канала. 

К судну были направлены ледоколы «Капитан Чадаев» и «Капитан Евдокимов». Но до настоящего времени теплоход «Harriet» находится в прежнем положении. Все попытки вывести его на судоходный канал ни к чему не привели. 

На борту теплохода находится 23 члена экипажа. Угрозы экологии нет.

20 март 07:46 | : Происшествия

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