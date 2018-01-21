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В Котласском районе схвачен изувер-пироман

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 62-летнего жителя Котласского района в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.2 ст. 167 УК РФ (два эпизода покушения на умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба, совершенное путем поджога) и ч.3 ст. 30, п. «а, д, е» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом).

По версии следствия, в ночь на 8 июля 2017 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью уничтожения дома в СОТ «Строитель-1» Котласского района, где проживала его бывшая сожительница, при помощи горючей жидкости и спичек поджег дом. Умысел, направленный на уничтожение дома, он не смог довести до конца, так как пламя погасло.

В ночь на 15 июля 2017 года он же, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью убийства бывшей сожительницы, заведомо зная, что она находится в дачном доме вместе с сестрой, при помощи горючей жидкости и спичек совершил поджог указанного деревянного дома. Умысел, направленный на убийство, не доведен до конца по не зависящим от обвиняемого обстоятельствам, так как потерпевшие обнаружили возгорание и потушили возникший пожар.

В ходе допроса обвиняемый пояснил следователю, что из-за злоупотребления спиртными напитками от него ушла сожительница. В нетрезвом состоянии он поджигал дверь дома, где она находилась, но убивать никого не хотел.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

16 март 09:11 | : Происшествия

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