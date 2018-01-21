Кровавое ДТП в Холмогорском районе - кто виноват?

Вчера, 13 марта, около 18.30 в дежурную часть ОМВД России по Холмогорскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 1154 километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры».





По предварительной информации, водитель 1973 г.р., управляя автомашиной «КАМАЗ», груженной лесом, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «Ладой Гранта». В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля скончались от полученных травм.





В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего.



