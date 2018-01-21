Северодвинский сетевой националист поехал в колонию строгого режима

Исакогорским районным судом Архангельской области вынесен обвинительный приговор сорокачетырёхлетнему жителю г. Северодвинска, признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети «Интернет»), ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение национальной вражды»).

Ранее неоднократно судимый Алексей Тишкин, испытывая ненависть и неприязнь к группам лиц по национальным признакам, с целью побудить неопределенно широкий круг лиц к совершению преступлений по мотивам расовой ненависти и вражды в период с 2014 по 2017 гг размещал в социальной сети «Вконтакте» на своей персональной странице призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Уголовное дело в отношении указанного лица находилось в производстве следственного подразделения Регионального управления ФСБ России по Архангельской области.

Приговор вступил в законную силу.