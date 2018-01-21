ФСБ поясняет, почему эвакуировали архангельский автовокзал

Сегодня 27 февраля 2018 г. на автовокзале г. Архангельска был обнаружен подозрительный предмет – бесхозная спортивная сумка. Правоохранительными органами и специальными службами региона проведены необходимые в данном случае мероприятия. На месте работала инженерно-техническая группа ОМОН Управления Росгвардии по Архангельской области. Взрывного устройства не обнаружено. В настоящее время транспортное предприятие работает в обычном режиме.

Напоминаем, что в случае обнаружения подозрительных предметов необходимо сообщать по телефонам экстренных служб - 112; - 02.