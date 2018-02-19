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За что же умер он? Поморский авантюрист сложил голову в Сирии

37-летний Евгений Аликов из Североонежска погиб в Сирии осенью 2017 года. Его мать Нина Атюшева получила за гибель сына деньги от совершенно незнакомого ей человека.

Вот, как эту печальную историю преподносит своим читателям участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Беломорканал»:

Осенью 2017 года женщине позвонил незнакомый человек и сообщил о гибели сына. По словам Атюшевой, незнакомец проехал две тысячи километров на машине, чтобы доставить тело ее сына. Он выложил на стол пять миллионов рублей наличными и, взяв расписку, уехал, вспоминает женщина.

Из документов следует, что 37-летний Аликов погиб рядом с городом Тиас в провинции Хомс от «сквозного огнестрельного ранения в брюшную полость». До своей поездки в Сирию Евгений Аликов воевал в Донбассе. В Сирии он пробыл всего 2,5 месяца, погиб 2 сентября 2017 года, на родину его доставили спустя 18 дней. Вместе с телом мать получила две медали «ЧВК Вагнера» «За отвагу и мужество» и «За кровь и храбрость», на которых выгравирована иная дата смерти — 1 сентября.

Военкомат Плесецка не смог определить статус Аликова.

Наблюдатели, выражая искреннее соболезнование несчастной женщине, все же считают, что сын сам выбрал себе неверную дорогу и особых воинских почестей не достоин.

Об авантюристах, воюющих в частных военных компаниях, читайте в материале главного редактора ИА RUSNORD Леонида Чертока «Эти озорные мальчишки».

 

20 февраль 13:19 | : Происшествия

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