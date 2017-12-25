Эти "озорные мальчишки". Знает ли Путин о ЧВК?

В Сети паника – пропал президент Путин.





Нет, не фантазируйте, это не уход Льва Толстого из Ясной поляны. Хотя кой-какая аналогия есть… как там у Иванова (Александра):





Хватились в доме поутру:

Нет Льва Толстого.





…И только дворник дед Егор

Стоит смеется:

— Да просто вышел он во двор,

Сейчас вернется...





Вот и наш президент просто вышел… благо двор у него размером во всю страну. Но как все разволновались-то… кто искренне, а кто со скрытым злорадством. Я, например, в понедельник утром в ужасе смотрел, как он обнялся с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом. Понимаю, политес на Востоке такой, но ведь и подхватить что-то можно. Тем более что всех евреев (и не только израильских) от этой сцены натурально передёрнуло, они относятся к этому восточному гостю не иначе, как к бандиту, желающему Израилю побыстрее исчезнуть с лица земли. Палестинцы, они такие – вроде улыбаются и от тебя зависят материально, а у каждого второго под белой рубашкой «пояс шахида» припрятан. Ну, или какая инфекция.





Впрочем, читаю - Путин говорил хрипло и извинился за то, что потерял голос. «Простудился, но продолжает работать», - прикрыл своего шефа Песков. Как простудился?! Это тот человек, который - В январе 2018 года президент России Владимир Путин искупался в освященной монахами Нило-Столобенской пустыни проруби на Селигере. Не верю. Конечно, и он живой человек… но мне почему-то хочется думать, что Владимир Владимирович просто удалился под благовидным предлогом. Отдохнуть перед финишной прямой, до президентских как раз месяц остался. Хотя он и ведёт себя как будто ничего не происходит… но наш президент известный мастер нестандартных ходов. Вдруг возьмёт и придёт на теледебаты в прямом эфире. Представляете, как оппоненты обделаются! Кроме, конечно, Ксюши Собчак, ей ли дядю Вову бояться…





Или просто ушёл подумать в тиши. Есть о чём.





Нет, не про погибших в подмосковной авиакатастрофе. По ним просто скорбеть нужно. Если вам приходится садиться в машину, глупо загонять себя в уныние мыслью об автокатастрофе. Да, случаются. С авиа- ещё круче, в них практически нет шанса выжить, а причин сотни. О теракте на этот раз ни слова, всё говорит за стечение обстоятельств. Вот и не надо себя накручивать.





За Олимпиаду в Южной Корее тоже переживать контрпродуктивно. Нужно просто болеть за наших – тем, кто это умеет делать и любит (я – нет). Пока дела более чем унылые. На момент написания материала 13-е место в командном «медальном» зачёте и претензии со стороны своих же соотечественников. Впрочем, об этом в другом материале.





А вот о чём имеет смысл порассуждать, так это о ситуации в Сирии. Где, как выясняется, воюют разные россияне - и легальные, и нелегальные. И, если гибель первых настоящая трагедия национального масштаба, то массовая гибель вторых признаётся официальными органами сквозь зубы. Давайте попробуем разобраться…





У нас недавно появилась новая аббревиатура ЧВК (частная военная компания). Лично у меня ассоциация с ватагой братвы в малиновой униформе - такие военные компашки держали при себе все крупные преступные авторитеты. Кто такие солнцевские в своей сути? Та же частная военная компания. Вооружены, не на бюджетном финансировании, воюют с тем, с кем прикажут. Если погибнут, государство ни хоронить за свой счёт не будет, ни награждать посмертно. Чем отличаются от ЧОП (частное охранное предприятие)? По сути, только масштабами деятельности. Впрочем, я читал, что такие ЧВК используются для охраны объектов крупных госкорпораций, чаще всего при транспортировке грузов и за рубежом… но это должно очень повезти с заказчиком.





И всё-таки это граждане России. Государство просто обязано о них заботиться, защищать (особенно за границей, именно за это американцы так любят свою страну), а если заслуживают, то и наказывать.





И кто эти люди? В интернете появилось письмо вдовы, потерявшей своего мужа на работе в Сирии. Вот как она пишет про его личность - Елена Матвеева показала журналистам Георгиевский крест – эту награду, как написано в приказе, Станислав Матвеев получил "за мужество и героизм при защите русского населения в Новороссии". Выдал награду Союз казаков-воинов. Женщина вспоминает, как ее муж вернулся из Донбасса и занялся ремонтами квартир, но в прошлом сентябре собрался в Сирию. По данным Елены Матвеевой, вместе с ним воевали не меньше тридцати человек из Свердловской области, из них девятеро – из Асбеста.





Ну, а я что писал в связи с гибелью Моторолы, из которого интернет старательно делал героя-патриота? Этим парням легче убивать, чем вкалывать на ремонте, такая перевёрнутая психика. Повоевал в Новороссии, там всё затянулось, доходы неочевидны. Поступило выгодное коммерческое предложение из Сирии, даже размышлять не стал… «дикий гусь».





Чем занимались конкретно? Из того же источника - …в отряде "ЧВК Вагнера" действительно было до 600 человек, которые должны были взять штурмом завод по переработке нефти, находящийся под контролем курдского ополчения. «Весь расчет был на то, что после артобстрела наши быстро штурмом возьмут этот завод, курды побросают оружие. А американцы уже не будут бить по своим, когда завяжется ближний бой».





По-моему, к этим людям государство не должно иметь никакого отношения. Ведь ясно, что ЧВК лишь прикрытие для наёмничества, которое запрещено российским законодательством. Аббревиатура нужна лишь для спора адвоката с прокурором, суть же на поверхности. 600 человек – много? Поверьте, в масштабах всей страны конченых ублюдков гораздо больше. Если рвущихся на Донбасс ещё можно подозревать в юношеском романтизме и поражении телепропагандой, то с теми, кто в Сирии, даже говорить не о чем. Если вернулись живыми - сразу на скамью подсудимых, если в цинковом гробу - на руки родственникам – ваша проблема.





Увы, наше общество, когда не надо, становится сердобольным. Оно двадцать раз подумает, послать ли денег больному ребёнку, оправдывая себя тем, что телевизионщики наверняка половину себе захапают. А тут будут оправдывать наёмников тем, что, де, государство их кредитами запутало (для большинства это стало единственной возможностью приобрести своё авто, о чём при советской власти и не мечтали). А кого они там в Сирии долбят… вдруг как раз правительственные войска, если противная сторона больше заплатила? Кстати, лично у меня симпатий больше к курдам, чем к туркам.





Давайте признаемся себе в том, что среди нас есть такие, кто готов за деньги убивать других и сдохнуть сам. Не много, но есть. И пусть они творят свои кровавые дела подальше в Сирии, там и гибнут. Ей-богу, невелика потеря для народного хозяйства.





И завязывать с этим стоном, который несколько дней стоит в патриотическом сегменте интернета – ах, это же наши мальчишки полегли на чужбине. Так очень легко легализовать военные преступления, так как нет гарантии, что мальчишкам не отдают захваченные города на три дня для разграбления и удовлетворения низменных инстинктов. С их моралью это запросто…





Надеюсь, во взятый тайм-аут президент подумает и об этом. Если, конечно, Путину всё правильно доложили…





Леонид Черток