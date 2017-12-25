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В Архангельской области задержаны фальшивые сотрудники "Водоканала"

Следственной частью следственного управления УМВД России по Архангельской области возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, подозреваемых в совершении мошеннических действий.

По предварительным данным, 22-летний житель Пинежского района разработал мошенническую схему, привлек к противоправной деятельности других молодых людей. Участники группы приобретали в магазинах водоочистительные фильтры, а впоследствии перепродавали и устанавливали оборудование по завышенным в несколько раз ценам. В качестве клиентов выбирали пожилых людей, принося товар «на дом». 

В основном аферисты действовали в дневное время, когда родственники пенсионеров находились на работе. Представляясь сотрудниками «Водоканала» или «Службы водоснабжения», под предлогом проверки состояния водопроводных труб злоумышленники заходили в квартиры к пожилым людям, различными способами убеждали пенсионеров в необходимости установки фильтров, вводили в заблуждение относительно цены.

В настоящее время установлено более 25 фактов противоправной деятельности. Жертвами аферистов становились жители городов Архангельск, Котлас, Вельск и Няндома. По имеющимся данным, в период с июля 2017 по февраль 2018 года таким путем злоумышленники получили доход в размере более 300 тысяч рублей.

Группа предположительно состояла более чем из 10 человек. В настоящий момент сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД России по Архангельской области при силовой поддержке спецподразделения СОБР задержаны 9 подозреваемых. 

В ходе проведения обысков полицейские изъяли документы, мобильные телефоны, компьютерную технику, водоочистительные системы, приобретенные для дальнейшей реализации.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Расследование продолжается. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются другие возможные потерпевшие.

Граждан, пострадавших от действий данных лиц, просят обращаться в органы внутренних дел по телефонам: Архангельск 8(8182) 28-60-22, 28-60-20, Котлас 8(81837) 22-8-22, Няндома 8(81838) 61-5-40, Вельск 8(81836) 62-7-18 или 02. Конфиденциальность гарантируется.  

16 февраль 15:39 | : Происшествия

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