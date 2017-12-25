Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске продолжают отлавливать педофилов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 29-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней).

По версии следствия, 12 февраля 2018 года подозреваемый под надуманным предлогом завел в квартиру в округе Варавино-Фактория в городе Архангельске 16-летнюю девушку, где под угрозой применения насилия совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Установлено, что с потерпевшей он познакомился через социальную сеть, после чего, узнав об увлечениях девушки, предложил ей выступить в качестве фотографа на съемке.

Подозреваемый задержан. От него поступило заявление о явке с повинной.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Производится сбор доказательственной базы, назначены экспертизы.

Дело принято к производству следственным отделом по округу Варавино-Фактория г.Архангельск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Следственное управление напоминает, что родителям необходимо осуществлять контроль за кругом общения несовершеннолетних, предупреждая их об опасностях, которые могут подстерегать при общении с незнакомыми людьми, в том числе в сети Интернет.

14 февраль 10:28 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 31-й. Газета «Архангельск» учит падать мягко
«Сказки бабушки Галины», выпуск 30-й. Заполярный Чиполлино… жизнь удалась
«Сказки бабушки Галины», выпуск 29-й. Тучи над «Двиной»
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2018 (122)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20