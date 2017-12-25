В Архангельске продолжают отлавливать педофилов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 29-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней).

По версии следствия, 12 февраля 2018 года подозреваемый под надуманным предлогом завел в квартиру в округе Варавино-Фактория в городе Архангельске 16-летнюю девушку, где под угрозой применения насилия совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Установлено, что с потерпевшей он познакомился через социальную сеть, после чего, узнав об увлечениях девушки, предложил ей выступить в качестве фотографа на съемке.

Подозреваемый задержан. От него поступило заявление о явке с повинной.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Производится сбор доказательственной базы, назначены экспертизы.

Дело принято к производству следственным отделом по округу Варавино-Фактория г.Архангельск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Следственное управление напоминает, что родителям необходимо осуществлять контроль за кругом общения несовершеннолетних, предупреждая их об опасностях, которые могут подстерегать при общении с незнакомыми людьми, в том числе в сети Интернет.