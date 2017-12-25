В Котласе осудили живодера

Судья Котласского района признал 31-летнего Владимира Хабарова виновным в жестоком обращении с животными

Установлено, что в сентябре 2017 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в хозяйственной постройке в Котласе, соорудил петлю из электрического провода и повесил в нее кошку, которую взял у своей знакомой. В этом положении им нанесено несколько ударов ножом животному, которое от полученных ранений погибло.

Обвиняемый действовал из хулиганских побуждений, пренебрегал нормами морали, правилами поведения и осознавал противоправный характер своих действий.

В судебном заседании Хабаров полностью признал свою вину и раскаялся. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Федеральным законом от 20.12.2017 № 412-ФЗ, вступившим в силу 31.12.2017 внесены изменения в статью 245 УК РФ, которыми усилена ответственность за жестокое обращение с животным, в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, санкцией этой статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до одного года, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.

За те же деяния, совершенные: группой лиц; в присутствии малолетнего; с применением садистских методов; с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации (включая сеть «Интернет»); а также в отношении нескольких животных, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

К Хабарову указанные нормы закона не применимы, в связи с тем, что преступление им совершено в сентябре 2017 г.