И полицейскому досталось. Новодвинец разбушевался

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего новодвинца, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

По версии следствия, 14 января 2018 года утром участковый уполномоченный полиции ОМВД России «Приморский» прибыл в квартиру по улице 50-летия Октябрят в городе Новодвинске по вызову женщины, которой нетрезвый сожитель нанес побои. Подозреваемый, желая скрыться и избежать правового разбирательства, вышел на улицу, где в присутствии посторонних лиц оскорбил участкового,унизив тем самым его честь и достоинство.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.