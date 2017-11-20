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Мезенский район: Эта опасная профессия - сборщик металлолома

Вчера днем на территории бывшего лесозавода, расположенного в поселке Каменка Мезенского района, обнаружено тело 51-летнего жителя города Новодвинск. У погибшего обнаружены травмы, характерные для падения с высоты. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, погибший приехал в Мезенский район на заработки и оказывал услуги по демонтажу и сбору металла.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти и по результатам проверки принять процессуальное решение.

02 февраль 10:02 | : Происшествия

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