Мезенский район: Эта опасная профессия - сборщик металлолома

Вчера днем на территории бывшего лесозавода, расположенного в поселке Каменка Мезенского района, обнаружено тело 51-летнего жителя города Новодвинск. У погибшего обнаружены травмы, характерные для падения с высоты. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, погибший приехал в Мезенский район на заработки и оказывал услуги по демонтажу и сбору металла.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти и по результатам проверки принять процессуальное решение.