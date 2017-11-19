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Следком отмечает днюху. Итоги первой семилетки

Сегодня день образования Следственного комитета Российской Федерации


15 января 2011 года на основании Указа Президента Российской Федерации от 27 сентября 2010 года № 1182 был создан Следственный комитет Российской Федерации.


Основные цели и задачи следственных органов Следственного комитета Российской Федерации - оперативное и качественное расследование уголовных дел о преступлениях, отнесенных к подследственности Следственного комитета России, обеспечение законности при производстве предварительного следствия, защита прав и свобод человека и гражданина.


В 2017 году в производстве региональных следственных органов Следственного комитета России находилось 2692 уголовных дела, из них 1342 окончены, что превышает показатели 2016 года.


Благодаря совместной работе с сотрудниками органов внутренних дел, а также использованию новейшей криминалистической техники и современных технологий в 2017 году раскрыто практически 94 % убийств, более 96 % случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, а также все изнасилования.


В своей деятельности следственные органы Следственного комитета России особое внимание уделяют повышению качества расследования уголовных дел, неукоснительному соблюдению прав и свобод человека и гражданина, раскрытию и расследованию преступлений, совершенных в отношении детей и социально- незащищённых категорий граждан, ятрогенных преступлений, а также фактов невыплаты заработной платы.


На особом контроле руководства управления находится раскрытие преступлений, вызвавших общественный резонанс, благодаря чему в короткие сроки раскрыты дерзкие преступления об убийствах двух пенсионеров с целью завладения их квартирой и двух водителей такси. В текущем году будет продолжена и работа, направленная на раскрытие преступлений, совершенных в прошлые годы.


15 январь 10:12 | : Происшествия

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