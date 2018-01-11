Стало известно имя предполагаемого убийцы архангельских таксистов

Его зовут Александр Бейзак. 29 лет. Коренной архангелогородец. Сегодня должно быть вынесено решение по мере пресечения, но, в связи с тяжестью вменяемого, почти стопроцентно это будет заключение под стражу.

Задержан в минувшую среду. Подробности таковы: очевидцы, проезжавшие мимо сразу после убийства, заметили лужу крови и человека, который волочёт бездыханное тело. Затем, в ходе диалога, подозреваемый пытался объяснить, что изначально напал не он, а на него. Парень объясняет убийства воздействием лекарственных препаратов. На его страничке в соцсети уже пошел поток «пожеланий» и угроз. Предположительно Бейзак убивал ради дозы, в момент задержания он был в мало вменяемом состоянии.

Напомним, 21 декабря и 10 января в Архангельске были обнаружены тела убитых и ограбленных таксистов.