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Таксистов в Архангельске продолжают убивать

Сегодня около 5 утра в районе торгового комплекса «Метро» по Талажскому шоссе в городе Архангельске обнаружено тело водителя такси с ножевыми ранениями. На место незамедлительно прибыли следователи регионального Следственного комитета и сотрудники полиции. В настоящее время работа на месте происшествия продолжается.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствию предстоит установить все обстоятельства совершенного преступления.

Просим свидетелей и очевидцев происшествия, а также всех, кто располагает информацией, которая может помочь следствию, обратиться в следственный отдел по Октябрьскому округу г.Архангельск Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по номеру телефона (8182) 28-63-66, либо в органы полиции по телефону 217038 или 02. Также просим водителей, проезжавших в указанном районе в период с 04.30 до 05.00 предоставить записи видеорегистраторов.

 Наблюдатели отмечают, что таксисты стали самыми лакомыми объектами для нападения со стороны уличных грабителей - эти профессионалы имеют дело только с наличными деньгами. Примерно такая же ситуация была в Соединенных штатах на рубеже 80-90-хх годов прошлого века.

10 январь 11:30 | : Происшествия

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