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Как воруют на "Почте России". Примеры из Онеги

Бывшего начальника отделения почтовой связи города Онеги приговорили к двум годам колонии общего режима. Доказано, что женщина присвоила денежные средства и товары, принадлежащие «Почте России», на сумму свыше 210 тысяч рублей.


Но суд предоставил женщине отсрочку до достижения её ребёнком возраста 14 лет.  


И это отнюдь не единичный случай в среде почтовиков. В декабре этого года суд признал виновной в присвоении начальника другого почтового отделения того же Онежского района — в деревне Клещёво. Её также приговорили к двум годам колонии и дали отсрочку до 14-летия детей.


27 декабрь 11:02 | : Происшествия

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