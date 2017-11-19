Как воруют на "Почте России". Примеры из Онеги

Бывшего начальника отделения почтовой связи города Онеги приговорили к двум годам колонии общего режима. Доказано, что женщина присвоила денежные средства и товары, принадлежащие «Почте России», на сумму свыше 210 тысяч рублей.





Но суд предоставил женщине отсрочку до достижения её ребёнком возраста 14 лет.





И это отнюдь не единичный случай в среде почтовиков. В декабре этого года суд признал виновной в присвоении начальника другого почтового отделения того же Онежского района — в деревне Клещёво. Её также приговорили к двум годам колонии и дали отсрочку до 14-летия детей.



