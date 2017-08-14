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Неужели на этом все?! Пенсионерка Анна Зыкова скончалась в 4 горбольнице Архангельска

Как стало известно ИА RUSNORD из собственных источников, в 4-й городской больнице Архангельска скончалась 91-летняя Анна Зыкова.

Пенсионерка получила поистине всероссийскую известность после сообщения в социальных сетях ее дочери Людмилы, нашедшую маму в больничной палате с обширными гематомами на теле.

Ситуация была разобрана в программе «ЧП» на телеканале НТВ.

Напомним, дочь не настаивала на том, что ее мама подверглась насилию со стороны медработников. Речь шла лишь о их невнимательности к пациентам паллиативного отделения со стороны персонала, которые даже не потрудились извиниться перед пострадавшей и ее семьей.

Между тем, как сообщили редакции ее источники на федеральных телеканалах, историей Анны Зыковой заинтересовались Александр Гордон (Первый канал) и Андрей Малахов (Второй канал). Соответствующие запросы на интервью с участием главы регионального Минздрава Антоном Карпуновым были отправлены на адрес областной администрации.

Наблюдатели пока теряются в догадках, получит ли эта печальная история телепродолжение.

Редакция ИА RUSNORD выражает глубокое соболезнование родным и близким Анны Зыкова и надеется на соответствующие оргвыводы в адрес как сотрудников 4 больницы Архангельска, так и руководства регионального минздрава.

12 октябрь 10:07 | : Происшествия / Скандалы

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