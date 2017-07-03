Еще и взятка. Дело главы Котласского района прирастает новыми эпизодами

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в ходе расследования уголовного дела в отношении главы муниципального образования «Котласский муниципальный район» Светланы Бральниной-Бачурихиной, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за общее покровительство по службе, в крупном размере), а также подозреваемой в совершении трех преступлений по ч.ч.3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности. Она также подозревается в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием лицом своего служебного положения, три из них- в крупном размере) и п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично и через посредника взятки в виде денег за общее покровительство по службе, в крупном размере).

По версии следствия, в период с 2013 по 2017 годы подозреваемая, используя доверительные отношения, свое служебное положение и свой авторитет должностного лица муниципального образования, убедила двух индивидуальных предпринимателей, руководителя одного из муниципальных учреждений и генерального директора коммерческой организации передать ей в долг денежные средства на общую сумму более 1 миллиона рублей, при этом обязательства по возврату долгов исполнять не собиралась и деньги потерпевшим не вернула.

Она же, в 2013-2014 годах получила лично и через посредника взятку в сумме 750 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за общее покровительство при заключении и оплате муниципальным образованием муниципальных контрактов и договоров.

Уголовные дела возбуждены на основании материалов, представленных Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Производится сбор доказательственной базы.

В отношении подозреваемой ранее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следствие ведет Котласский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.

Напомним, что недавно арестованная чиновница заявляла, что ее дело имеет заказной политический характер.