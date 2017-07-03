Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Нагибин - не писатель. Многомиллионные хищения на Северном флоте

Безаварийная эксплуатация кораблей и судов Военно-Морского Флота России напрямую зависит от качества их ремонта и сервисного обслуживания. Вместе с тем заключаемые в указанной сфере многомиллионные контракты становятся объектом устремлений нечистых на руку подрядчиков. Ставя под угрозу жизнь военных моряков, они поставляют контрафакт, выполняют работы без лицензий, выводят бюджетные средства в теневой оборот. Как правило, преступления сопряжены с нарушениями трудового, налогового и иного законодательства, затрагивают интересы и негативно отражаются на жителях региона.

Так, вступил в законную силу приговор, вынесенный 26 мая 2017 года Первомайским районным судом города Мурманска, в отношении генерального директора ООО «А.Л.Е.К.» Николая Нагибина. За совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, коммерсанту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в колонии общего режима и штраф в размере 1 млн. рублей. Сотрудниками УФСБ России по Северному флоту и УМВД России по Мурманской области установлено, что Нагибин похитил свыше 44 млн. рублей, выделенных на ремонт кораблей Северного флота и практически на такую же сумму выполнил работы без лицензий. Кроме того, в порядке арбитражного судопроизводства с ООО «А.Л.Е.К.» и аффилированных к нему фирм за срыв Гособоронзаказа в сфере судоремонта подлежит взысканию еще более 280 млн. рублей.

Представитель правоохранительного органа прокомментировал: – «За последние годы в результате совместной работы военных контрразведчиков и их коллег из других правоохранительных органов на Северном флоте пресечены многочисленные вертикально интегрированные мошеннические схемы в сфере судоремонта. К уголовной ответственности привлечены руководители ООО «Северный партнёр» Дмитрий Морозов, ООО «Северный Гарант» Александр Дудоров, ЗАО «СПТБ «Звездочка» Фёдор и Александр Барашко, ООО «Хаком» Николай Хабаров, ООО «ДиаМАНТ» Сергей Никифоров, ОАО «ПГ «Новик» Юрий Байло, АО «КП «ЭРА» Александр Федосов. Возбуждено свыше 30 уголовных и 20 административных дел, совокупные ущерб, незаконный доход и штрафы по которым превышают 1 млрд. рублей. Четверо коммерсантов приговорены к реальным срокам лишения свободы, составившим в совокупности более 25 лет.

В настоящее время к передаче в суд готовится еще одно резонансное дело в отношении ранее судимого предпринимателя из г.Мурманска, обвиняемого в совершении преступлений по 160, 171, 222 статьям УК РФ. Предварительным следствием и ФСБ России приняты все необходимые меры к безусловному возмещению нанесённого им ущерба. Максимальное наказание, предусмотренное перечисленными статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, вменяемыми предпринимателю, – лишение свободы на срок до 20 лет.

Пресечению противоправной деятельности способствовала принципиальная позиция, занимаемая командованием Северного флота и руководством головного исполнителя Государственного оборонного заказа – АО «Центр судоремонта «Звездочка» (конец цитаты)».

Управлением ФСБ России по СФ совместно с коллегами из правоохранительных и контролирующих органов ведётся последовательная и принципиальная борьба с противоправными проявлениями в сфере судоремонта на Северном флоте. О фактах коррупции можно направить обращение по адресу: г. Североморск, ул. Сафонова, д. 5 или сообщить по телефону 8 (81537) 4-75-32.

 

02 октябрь 17:11 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2017 (19)
Сентябрь 2017 (235)
Август 2017 (235)
Июль 2017 (220)
Июнь 2017 (231)
Май 2017 (198)


Деньги


все материалы
«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.