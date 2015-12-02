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В Архангельске судят бандитов, покусившихся на святое

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение двум жителям областного центра в возрасте 19 и 22 лет в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, в крупном размере) и ч.3 ст. 30 п.п. «а,ж,з» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем).

2 декабря 2015 года около 19 часов у торгово-развлекательного центра, расположенного в центре города Архангельска, было совершено вооруженное нападение на инкассаторов с целью завладения денежными средствами.

Благодаря работе сотрудников отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России и сотрудников уголовного розыска УМВД России по г.Архангельску удалось раскрыть указанное преступление.

По версии следствия, 2 декабря 2015 года вечером обвиняемые, действуя согласно разработанному плану, вооружившись обрезом охотничьего ружья и сигнальной ракетницей, напали на двух инкассаторов, следовавших из торгового центра к служебному автомобилю с собранной наличностью в сумме более 300 тысяч рублей. Реализуя преступный умысел, один из обвиняемых произвел из обреза охотничьего ружья не менее двух выстрелов в инкассаторов. Потерпевшим удалось укрыться за служебным автомобилем и приготовить табельное оружие в целях отражения вооруженного нападения. Опасаясь ответной стрельбы, обвиняемые стали отходить от места нападения, при этом второй обвиняемый произвел выстрел в инкассаторов из сигнальной ракетницы. В результате нападения одному из инкассаторов причинены телесные повреждения. Обвиняемые с места преступления скрылись, не доведя свой преступный умысел до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

В отношении указанных лиц судом на основании ходатайства следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

28 сентябрь 09:12 | : Происшествия

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