Берегите детей! Рядом с Северодвинском бродит матерый волк

Сообщение из группы «Город Северодвинск» (Facebook):

❗ВНИМАНИЕ❗ВОЛК❗

Уважаемые члены СНТ 《Пеньки》!!!

Вчера в 9 утра в нашем товариществе, в районе улицы 2 был замечен большой старый волк, который утащил маленькую белую собаку!!!!

Убедительная просьба!!!!! Не оставляйте детей без присмотра, увезите своих питомцев домой, по возможности не ходите в лес и не отходите далеко от дачных участков!!! При любом обнаружении признаков присутствия и следов волка звонить председателю и в лесничество по тел.56-74-68, 56-72-25,56-71-25.

С уважением, председатель СНТ 《Пеньки》 Васильев П.А.