За архангельского депутата Алиева приехали хлопотать родственники. И причем тут «Родина»?

Участник Ассоциации «Вольное дело» сайт Архсвобода:
Только что в Архангельск — выручать господина Алиева, задержанного по подозрению в получении взятки, приехали два его брата.
Напомним…
Один из них был ранен в Архангельске киллером от ОПГ Комсомольская.
Сейчас братья активно пробивают АРО Родина, требуя у руководителей АРО принять горячее участие в высвобождении брата.
При этом братья вспоминают 5 миллионов рублей, внесенных «в АРО» при выборе кандидата от Родины.
Говорят, что «дойдут до Рогозина»…
На все про все братья привезли в Архангельск 40 тысяч долларов.
…Прокуроры и следаки говорят прямо — МАЛО!
P.S. О деле депутата архангельского Горсовета Гусейна Алиева и его странных отношениях с партией «Родина» читайте здесь - http://rusnord.ru/politic/37989-menshe-dumay-o-rodine-kak-arhangelskiy-deputat-aliev-vice-premera-rogozina-podstavil.html