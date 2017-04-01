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За архангельского депутата Алиева приехали хлопотать родственники. И причем тут «Родина»?

Участник Ассоциации «Вольное дело» сайт Архсвобода:

Только что в Архангельск — выручать господина Алиева, задержанного по подозрению в получении взятки, приехали два его брата.

http://arhsvoboda.ru/?p=33828

Напомним…

Один из них был ранен в Архангельске киллером от ОПГ Комсомольская.

Сейчас братья активно пробивают АРО Родина, требуя у руководителей АРО принять горячее участие в высвобождении брата.

При этом братья вспоминают 5 миллионов рублей, внесенных «в АРО» при выборе кандидата от Родины.

Говорят, что «дойдут до Рогозина»…

На все про все братья привезли в Архангельск 40 тысяч долларов.

…Прокуроры и следаки говорят прямо — МАЛО!

P.S. О деле депутата архангельского Горсовета Гусейна Алиева и его странных отношениях с партией «Родина» читайте здесь - http://rusnord.ru/politic/37989-menshe-dumay-o-rodine-kak-arhangelskiy-deputat-aliev-vice-premera-rogozina-podstavil.html

19 апрель 13:54 | : Происшествия

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