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Дым замерзших фекалий. В Архангельской области сгорела поселковая администрация

Огонь не пожалел поселковую администрацию Обозерскую, здание площадью 8Х20 выгорело полностью. Пожарные боролись с огнем четыре часа… но так и не смогли победить.

Возгорание произошло за полночь. Из рассказов местных пожарных:

- Открытым огнем горело подсобное помещение, огонь переходил на кровлю. Пока здание было не слишком сильно задымлено, пожарные провели разведку на наличие людей – внутри никого не оказалось. В ПЧ-49 нет газодымозащитной службы, которая может работать в непригодной для дыхания среде, поэтому пожарные не могли долго находиться в задымленном помещении. Тем не менее, удалось частично эвакуировать имущество – сейф, документацию, оргтехнику.

В настоящий момент 20 сотрудников поселковой администрации со всей канцелярией размещены в актовом зале местной пожарной части. Исходя из сегодняшних реалий, собственное помещение они нескоро получат.

Примечательно, что пожар начался с туалетов в здании администрации. Судя по всему, кто-то пытался отогреть… сами догадываетесь, что.

12 январь 12:51 | : Происшествия

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