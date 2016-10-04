Занесло бедолагу. Ночью в Архангельскую область залетел метеорит

Сегодня ночью в небе над Архангельской областью (Онежский р-н) взорвался метеорит.
Практический все федеральные телеканалы показали запись редкого явления, снятую на автомобильный регистратор.
Ученые констатируют, что небесное тело взорвалось и сгорело в плотных слоях атмосферы.
По данным местного МЧС, разрушений и пострадавших нет.
Астрономы сообщают, что сейчас время метеоритного дождя.
Наблюдатели сожалеют, что параллельно с метеоритом на Архангельскую область не просыпалась манна небесная…
(фото с actualnews.org)