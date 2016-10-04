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Занесло бедолагу. Ночью в Архангельскую область залетел метеорит

Сегодня ночью в небе над Архангельской областью (Онежский р-н) взорвался метеорит.

Практический все федеральные телеканалы показали запись редкого явления, снятую на автомобильный регистратор.

Ученые констатируют, что небесное тело взорвалось и сгорело в плотных слоях атмосферы.

По данным местного МЧС, разрушений и пострадавших нет.

Астрономы сообщают, что сейчас время метеоритного дождя.

Наблюдатели сожалеют, что параллельно с метеоритом на Архангельскую область не просыпалась манна небесная…

(фото с actualnews.org)

09 январь 09:23 | : Происшествия

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