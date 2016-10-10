Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельская область: У преступности каникул не бывает

За 02 января 2017 года в регионе зарегистрировано 50 преступлений, из них 41 раскрыто сотрудниками полиции по горячим следам.

В городе Няндома полицейскими раскрыт грабеж. Около семи часов вечера 1 января у одного из домов по улице Заводская, неизвестный с применением физического насилия похитил мобильный телефон у 37-летнего мужчины. В ходе работы следственно-оперативной группы ОМВД России «Няндомский» подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий 32-летний местный житель. Похищенный телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

2 января около 09.30 в дежурную часть отдела полиции №1 (по обслуживанию округа Варавино-Фактория г. Архангельска) УМВД России по г. Архангельску поступило сообщение о том, что в ночное время с 1 на 2 января от одного из домов по улице Квартальная совершен угон автомашины BYD-F3. В ходе оперативно-разыскных мероприятий похищенный автомобиль был обнаружен. Как выяснилось, после совместного распития спиртных напитков, забрав запасной комплект ключей, автомобиль взял покататься один из родственников владельца. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

В Ломоносовском округе города Архангельска стражами порядка раскрыта кража из магазина. 02 января 2017 года в полицию поступило сообщение о том, что 01 января этого года неизвестный, находясь в торговом зале магазина, расположенного на улице Тимме, похитил несколько бутылок алкогольной продукции. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан 34-летний архангелогородец. В настоящее время мужчина задержан. По факту хищения проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейскими Архангельской области разыскан мужчина, находящийся в федеральном розыске. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в г. Москва оперативниками разыскан и задержан 30-летний, ранее судимый, мужчина, находящийся в федеральном розыске. В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он подозревается в совершении имущественного преступления.

Сотрудниками ОМВД России «Котласский» пресечен факт незаконной продажи алкогольной продукции, в период временных ограничений, в одном из магазинов города. Из незаконного оборота изъято 10 литров алкоголя. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.16 КоАП Российской Федерации «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

За 02 января 2017 года сотрудниками полиции выявлено 734 административных правонарушения, в том числе 17 фактов мелкого хулиганства, 16 нарушений законодательства, направленного на ограничение табакокурения, 90 случаев появления граждан в общественных местах в состоянии опьянения, 448 нарушений Правил дорожного движения. Задержано 34 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения.

Напоминаем, что в УМВД России по Архангельской области работает круглосуточный «телефон доверия» – 216-555, позвонив по которому граждане могут сообщить имеющуюся у них информацию о готовящихся или совершенных преступлениях.

 

03 январь 16:28 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

По планете с Ириной Скалиной

все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2017 (4)
Декабрь 2016 (233)
Ноябрь 2016 (180)
Октябрь 2016 (157)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (193)


Деньги


все материалы
«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.