Архангельская область: У преступности каникул не бывает

За 02 января 2017 года в регионе зарегистрировано 50 преступлений, из них 41 раскрыто сотрудниками полиции по горячим следам.
В городе Няндома полицейскими раскрыт грабеж. Около семи часов вечера 1 января у одного из домов по улице Заводская, неизвестный с применением физического насилия похитил мобильный телефон у 37-летнего мужчины. В ходе работы следственно-оперативной группы ОМВД России «Няндомский» подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий 32-летний местный житель. Похищенный телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
2 января около 09.30 в дежурную часть отдела полиции №1 (по обслуживанию округа Варавино-Фактория г. Архангельска) УМВД России по г. Архангельску поступило сообщение о том, что в ночное время с 1 на 2 января от одного из домов по улице Квартальная совершен угон автомашины BYD-F3. В ходе оперативно-разыскных мероприятий похищенный автомобиль был обнаружен. Как выяснилось, после совместного распития спиртных напитков, забрав запасной комплект ключей, автомобиль взял покататься один из родственников владельца. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
В Ломоносовском округе города Архангельска стражами порядка раскрыта кража из магазина. 02 января 2017 года в полицию поступило сообщение о том, что 01 января этого года неизвестный, находясь в торговом зале магазина, расположенного на улице Тимме, похитил несколько бутылок алкогольной продукции. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан 34-летний архангелогородец. В настоящее время мужчина задержан. По факту хищения проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Полицейскими Архангельской области разыскан мужчина, находящийся в федеральном розыске. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в г. Москва оперативниками разыскан и задержан 30-летний, ранее судимый, мужчина, находящийся в федеральном розыске. В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он подозревается в совершении имущественного преступления.
Сотрудниками ОМВД России «Котласский» пресечен факт незаконной продажи алкогольной продукции, в период временных ограничений, в одном из магазинов города. Из незаконного оборота изъято 10 литров алкоголя. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.16 КоАП Российской Федерации «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
За 02 января 2017 года сотрудниками полиции выявлено 734 административных правонарушения, в том числе 17 фактов мелкого хулиганства, 16 нарушений законодательства, направленного на ограничение табакокурения, 90 случаев появления граждан в общественных местах в состоянии опьянения, 448 нарушений Правил дорожного движения. Задержано 34 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения.
Напоминаем, что в УМВД России по Архангельской области работает круглосуточный «телефон доверия» – 216-555, позвонив по которому граждане могут сообщить имеющуюся у них информацию о готовящихся или совершенных преступлениях.