Руководитель КРАО Алексей Ковалев: "Я просто защищал своего сына от избиения"

Редакция ИА RUSNORD получила комментарий генерального директора акционерного общества «Корпорация развития Архангельской области» Алексея Ковалева об инциденте с его участием, произошедшим вчера, 27 декабря, во дворе гимназии № 3:
- Я бы не придавал серьезного значения словам Юлии Ивановой, так как она не была свидетелем случившегося и в ее заявлениях больше эмоций и выдумки, чем правды. В качестве комментария могу рассказать, что вчера стал свидетелем того, как трое ребят из гимназии № 3, в том числе и сын Юлии, в школьном дворе избивали моего сына. Это была не просто игра, ребенку действительно угрожала серьезная опасность, так как они били лежачего ногами по телу и голове - всего один удар мог привести как к потере зрения, так и слуха. Я поспешил остановить драку, один мальчишка убежал, а двум другим пришлось объяснить словами, что трое на одного - не честно и не по-мужски. Я не применял физическую силу для разрешения конфликта, а микротравмы сын Юлии, скорее всего, получил во время драки. Мы также написали встречное заявление в полицию. И сейчас это предмет разбирательства правоохранительных органов.
Редакция считает нужным отметить, что это происшествие вызвало недопонимание даже внутри журналистского сообщества. Так, одни (в основном, отцы) говорят, что в аналогичном случае вступились бы за своего сына, возможно, применив физическую силу к нападавшим. Другие (в основном, мамы) считают, что взрослый человек не имеет права даже пальцем коснуться чужого ребенка.
Впрочем, и те, и другие надеются на мудрость и беспристрастность правоохранительных органов.