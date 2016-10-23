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Мать-ехидна из поселка Савинский вовлекла сына в разбой

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшейся к уголовной ответственности 36-летней жительницы Плесецкого района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления).

По версии следствия, 25 ноября 2016 года подозреваемая, используя родительский авторитет, предложила 17-летнему сыну вместе с ней и ее подругой совершить разбойное нападение на продавца магазина в поселке Савинский. Указанные лица, реализуя преступный умысел, вооружившись ножом и распределив роли, в ночное время напали на продавца и под угрозой применения насилия похитили денежные средства в размере 17 550 рублей. С похищенным с места преступления скрылись, распорядившись похищенным по своему усмотрению

Трем подозреваемым, включая несовершеннолетнего, предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия). В ходе допросов в качестве обвиняемых они свою вину признали, раскаялись в содеянном.

Примечательно, что мать несовершеннолетнего в 2011 году освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за разбойное нападение.

28 декабрь 09:24 | : Происшествия

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