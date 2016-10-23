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Новые жертвы военной операции в Сирии? Пропал самолет с артистами ансамбля им. Александрова и журналистами

По информации информагентства, сегодня ранним утром после вылета из аэропорта города Сочи пропал с радаров самолет ТУ-154, принадлежащий Министерству обороны РФ. Уже сейчас понятно, случилось что-то страшное.

Представители ведомства уже сообщили, что на борту ТУ находились артисты Ансамбля песни и пляски им. Александрова, а также сопровождающие их журналисты, летевшие в аэропорт Хмеймим (Сирия) для выступления с новогодней программой.

По последним данным, самолет мог пасть не в море, что давало хотя бы призрачные шансы на спасение пассажиров и экипажа, а в горах…

25 декабрь 08:28 | : Происшествия

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